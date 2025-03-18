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Экономика

Банк России внедряет спецкнопку для пострадавших от мошенников

12:37, 18.03.2025
Банк России внедряет спецкнопку для пострадавших от мошенников
Фото: Реальное время

Банк России объявил о запуске специальной кнопки в мобильных приложениях крупных банков, предназначенной для клиентов, пострадавших от мошенников.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

С помощью новой функции пользователи смогут оперативно заявлять о мошеннических переводах и получать справку о произошедшем для дальнейшего обращения в полицию.

Напомним, что недавно член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, целью которой стали российские студенты.

Матвей Гавриков

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