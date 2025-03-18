Прокуратура Татарстана добилась изменений в порядке предоставления выплат детям-сиротам

Фото: Максим Платонов

По инициативе прокуратуры Татарстана внесены изменения в Положение о порядке предоставления денежных выплат отдельным категориям населения в республике. Поправки касаются выплаты единовременного пособия при выпуске из образовательного учреждения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Необходимость корректировки была выявлена после рассмотрения обращения сироты, призванного в ВС РФ до получения диплома и, соответственно, не успевшего подать заявление на получение пособия в установленный 30-дневный срок. Действующая редакция Положения не предусматривала возможности восстановления пропущенных сроков подачи заявления даже при наличии объективных причин.

Прокуратура Татарстана направила в Кабмин Татарстана предложение о внесении изменений в республиканское законодательство.

Благодаря внесенным изменениям дети-сироты смогут подавать заявления на получение единовременного пособия при выпуске даже по истечении 30-дневного срока, если причины пропуска будут признаны уважительными.

Рената Валеева