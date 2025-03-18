Дворец детского творчества имени Алиша в Казани ждет капремонт

Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша, известный как Дворец пионеров, начнет капремонт в этом году. Это первое масштабное обновление для здания, построенного в 1961 году. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов.

В рамках реставрации планируется заменить инженерные системы и кровлю, укрепить несущие конструкции и фундамент. Также отремонтируют фасад и внутренние помещения, обновят дворовые постройки и энергоснабжающие сети. В дополнение к этому, территория вокруг дворца будет благоустроена.

На время проведения работ занятия для детей будут организованы в других учреждениях города. Это позволит минимизировать неудобства для воспитанников и их родителей.



— Многие поколения наших жителей выросли в этом дворце детского творчества. Радуемся началам работ вместе с вами, — уточнил глава администрации Альберт Салихов.

Сам Альберт Салихов в студенческие годы занимался в ДДТ имени Алиша и играл на гитаре в рок-группе.