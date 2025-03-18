В Татарстане планируют создать скоростную железную дорогу между Казанью и Закамьем

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обсуждается возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Казанскую и Закамскую агломерации. Об этом «РБК Татарстан» сообщил мэр Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По словам Муллина, проект высокоскоростной магистрали является частью более широкого плана по расширению железнодорожной сети для пассажирских и грузовых перевозок. В числе обсуждаемых инициатив также значится создание ж/д сообщения между аэропортом Казани и аэропортом Бегишево в Нижнекамске, а также новая ветка от Нижнекамска до Бегишево.

— Тот проект, который обсуждается в кулуарах РЖД, по созданию высокоскоростной магистрали, конечно, даст нам серьезный импульс к развитию двух агломераций, — уточнил мэр.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Кроме того, территория вокруг аэропорта Бегишево имеет потенциал стать «логистическим городком». Этот концепт был предложен Институтом пространственного планирования Татарстана и включает создание складских помещений и сервисов для проведения различных мероприятий. Муллин подчеркнул важность системного подхода к решению логистических задач, особенно в свете роста нагрузки на существующие хабы.

Работы по расширению и удлинению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегишево уже начались. Муллин добавил, что реконструкция будет проводиться без остановки работы аэропорта, что позволит принимать больше самолетов и увеличит их вместимость.