СМИ: помощника полпреда президента РФ в УрФО, подозреваемого в госизмене, уволили с госслужбы
Помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, арестованного по подозрению в государственной измене, уволили с занимаемого поста.
«Воробьев уволен с государственной службы», — приводит ТАСС слова источника во властных структурах.
Напомним, 5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева. Его обвиняют в госизмене. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Материалы его уголовного дела проходят под грифом «Секретно».ОбществоВласть
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