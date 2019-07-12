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СМИ: помощника полпреда президента РФ в УрФО, подозреваемого в госизмене, уволили с госслужбы

17:22, 12.07.2019
СМИ: помощника полпреда президента РФ в УрФО, подозреваемого в госизмене, уволили с госслужбы
Фото: uralfo.gov.ru

Помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, арестованного по подозрению в государственной измене, уволили с занимаемого поста.

«Воробьев уволен с государственной службы», — приводит ТАСС слова источника во властных структурах.

Напомним, 5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева. Его обвиняют в госизмене. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Материалы его уголовного дела проходят под грифом «Секретно».

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