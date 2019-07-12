Антуан Гризманн официально перешел в «Барселону»

Фото: "Реальное время"

Французский форвард Антуан Гризманн официально перешел в каталонскую «Барселону».

Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет и, по некоторой информации, заработает в общей сложности 105 миллионов евро, а в контракте прописаны отступные — 800 миллионов евро.

Трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 120 миллионов евро — эта сумма была прописана в контракте 28-летнего игрока с его бывшим клубом «Атлетико» в качестве отступных.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.