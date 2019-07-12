Экс-футболист сборной Англии Питер Крауч завершил карьеру

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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Питер Крауч в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он долго размышлял над этим поступком. В результате Крауч решил уйти из футбола этим летом.

«Очень благодарен тем, кто помог мне попасть в футбол и остаться здесь на такой долгий срок», — написал нападающий.

В активе Крауча Кубок и Суперкубок Англии в составе «Ливерпуля». Он также выступал за «Сток Сити», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Саутгемптон», «Норвич» и ряд других команд.

За свою клубную карьеру Крауч провел 677 матчей, забив 187 мячей и сделав 69 результативных передач. За сборную Англии сыграл 42 матча и забил 22 мяча.

Напомним, ранее объявил о завершении карьеры еще один бывший игрок «Ливерпуля» испанец Фернандо Торрес.