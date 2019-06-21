Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Испании, нападающий японского клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Видеообращение спортсмена опубликовано на его странице в Twitter.

35-летний игрок обратился к подписчикам, заявив, что после «18 захватывающих лет пришло время завершить футбольную карьеру».

«23 июня у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали», — добавил Торрес.

Испанский футболист провел 706 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 252 мяча, в сборной — 110 матчей и 38 голов. Он выступал за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан». В его копилке титулы победителя Лиги Европы, чемпионата мира и чемпионата Европы.

Напомним, ранее итальянский футболист Франческо Тотти покинул «Рому».