В Архангельской области планируется открытие филиала ОЭЗ «Алабуга»

Татарстан и Архангельская область обсудили сотрудничество в развитии особых экономических зон (ОЭЗ).

Встреча состоялась под председательством заместителя губернатора Архангельской области по инвестиционной политике Алексея Никитенко. Стороны отметили возможность создания в регионе филиала ОЭЗ «Алабуга».

«Набор преференций, которые государство предоставляет для резидентов ОЭЗ, действительно, очень широк и обеспечивает значительную выгоду для инвесторов, представителей бизнеса», — цитирует Никитенко пресс-служба Министерства экономики РТ.

В итоге представители Татарстана и Архангельска договорились об обмене оперативной информацией в еженедельном формате, что позволит в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.

Напомним, в настоящее время ОЭЗ «Алабуга» насчитывает 60 резидентов. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в «Алабуге» завод компании «Август».