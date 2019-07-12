Роскачество рассказало, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Главным фактором эксперты считают состав продукта.

В ведомстве советуют обратить внимание на этикетку. Она должна содержать все данные об изготовителе и составе продукта.

«Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — приводит ТАСС слова профессора Анастасии Семеновой.

Заготовленное мясо может делиться на категории в зависимости от содержания жиров. Категории А и Б считаются диетическими. Категории Г и Д предполагают более высокое содержание жиров, но меньшее содержание белка.

При выборе шашлыка рекомендуется обратить внимание на дату изготовления. Она должна быть максимально близкой к моменту покупки.

В Роскачестве отметили, что несвежий шашлык будет иметь характерный гнилостный запах даже после приготовления.

Самым безопасным способом приготовления мяса специалисты называют запекание в фольге. Это должно защитить мясо от попадания канцерогенов, образующихся при горении.

Отдельно эксперты остановились на необходимости сохранить купленное мясо во время дороги. Они советуют использовать переносной холодильник, поскольку при долгой дороге полуфабрикаты могут испортиться.

Тем, кто решил замариновать шашлык самостоятельно, специалисты напоминают, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо — благоприятная среда для роста микроорганизмов.

Ранее аналитики подсчитали, что шашлычный набор в России подорожал в среднем на 16%. Минимальная стоимость всех ингредиентов выросла до 970 рублей.