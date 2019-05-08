Исследование: шашлычный набор за год подорожал на 16%

За год шашлычный набор вырос в цене на 16%. Данные приводит аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно исследованию, чтобы приготовить шашлык в майские праздники, жители России должны были потратить, минимум, 970 рублей. Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, средний чек покупки мангалов — 420 рублей, шампуров — до 145 рублей, средства для розжига — до 85 рублей.

Отмечается, что шашлык пользовался спросом на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего россияне приобретали шашлык из свинины, передает «РИА Новости».

Регионы-лидеры по затратам на шашлыки — Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан.

Напомним, ранее канадские ученые рассказали о пользе шашлыка для здоровья.