Спортсмены из Казани завоевали три золота на Международных детских играх

В рамках Международных детских игр в Уфе казанские спортсмены завоевали три золотых медали.

Представители сборной столицы Татарстана продемонстрировали лучший результат в плавании и дзюдо. Так, в смешанном плавании вольным стилем первое место заняли Ксения Беляева и Карина Джоглидзе.

В дзюдо среди юношей в весовой категории 56 кг золото взял казанец Денис Грузан. В весовой категории 60 кг первое место также завоевал представитель казанской сборной — Тимофей Марюшин, уточнили в пресс-службе администрации Казани.

Напомним, с 9 по 14 июля в Уфе под эгидой Международного олимпийского комитета проходят 53-е летние Международные детские игры. В них принимают участие около 1 200 спортсменов из 85 городов 30 стран.

