В Сицилии проходят Дни пермской культуры
В городе-побратиме Перми Агридженто в Сицилии проходит ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA in SICILIA («Неделя России на Сицилии»).
В праздничной программе выступит пермский фольклорный ансамбль «Воскресение», театр моды «ЛикСтар» и эстрадный хор «Солнечная капель». Планируется, что концерты артистов посетят около тысячи зрителей.
Коллективы из Перми являются победителями и призерами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, уточнили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, ранее татарская община Бельгии отметила Сабантуй в пригороде Брюсселя. Целью праздника стала демонстрация культурных традиций и умение показывать сплоченность и организованность, в нем участвовали представители татарской общины и коренные жители страны.
Справка
Фестиваль «Неделя России на Сицилии» («La Settimana RUSSA in SICILIA») проходит ежегодно. Первый раз он состоялся в июле 2012 года, в нем приняли участие около 200 человек из Перми — участники художественных и творческих коллективов. Проект ориентирован на интеграцию пермской молодежи в европейское культурное пространство, способствует взаимному обогащению культур.
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