В Сицилии проходят Дни пермской культуры

В городе-побратиме Перми Агридженто в Сицилии проходит ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA in SICILIA («Неделя России на Сицилии»).

В праздничной программе выступит пермский фольклорный ансамбль «Воскресение», театр моды «ЛикСтар» и эстрадный хор «Солнечная капель». Планируется, что концерты артистов посетят около тысячи зрителей.

Коллективы из Перми являются победителями и призерами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, уточнили в пресс-службе мэрии города.



Напомним, ранее татарская община Бельгии отметила Сабантуй в пригороде Брюсселя. Целью праздника стала демонстрация культурных традиций и умение показывать сплоченность и организованность, в нем участвовали представители татарской общины и коренные жители страны.

