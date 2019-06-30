Татарская община Бельгии отпраздновала Сабантуй

Фото: «Татары Бельгии» / группа в Facebook

В пригороде Брюсселя состоялось празднование Сабантуя в субботу, 29 июня.

В мероприятии приняли участие представители татарской общины и коренные жители Бельгии. Целью Сабантуя стала демонстрация культурных традиций и умение показывать сплоченность и организованность.

Состязания были рассчитаны как на детей, так и на взрослых. В рамках праздника прошло битье глиняных горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, ныряние за монетами в катык, передает сообщество «Татары Бельгии».

Также в рамках Сабантуя были представлены традиционные блюда, в том числе чак-чак, самса и эчпочмак.

Напомним, Сабантуй-2019 в Казани получил особый статус благодаря визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Фотогалерею смотрите на сайте «Реального времени».