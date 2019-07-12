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Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

09:42, 12.07.2019

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд йен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.

Как сообщает Bloomberg, около 2,5 млрд йен принадлежали клиентам, остальное самой бирже.

Средства были украдены с «горячего кошелька», содержавшего пять криптовалют, в том числе биткоин и биткоин Cash.

Напомним, что в этом году вновь наблюдается рост биткоина. Криптовалюта к середине июня достигла отметки в $9 000.

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