Новости экономики

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000

10:33, 17.06.2019
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000
Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина впервые с мая прошлого года превысила $9000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Согласно курсу, стоимость криптовалюты на 17 июня равняется $9141,17. За последние 30 дней биткоин подорожал более чем на 22%, за год — на 142%.

Другие криптовалюты также растут. Так, курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) — на 1,6%.

Напомним, ранее курс биткоина поднялся выше отметки в $8000 впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров