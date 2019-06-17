Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000

Стоимость биткоина впервые с мая прошлого года превысила $9000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Согласно курсу, стоимость криптовалюты на 17 июня равняется $9141,17. За последние 30 дней биткоин подорожал более чем на 22%, за год — на 142%.

Другие криптовалюты также растут. Так, курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) — на 1,6%.

Напомним, ранее курс биткоина поднялся выше отметки в $8000 впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.

