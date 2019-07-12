Центробанк отозвал лицензии у двух НКО

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций (НКО) — «21 Век» (Санкт-Петербург) и «Частный расчетно-кассовый центр» (Москва).

ЦБ принял такое решение, так как НКО «Частный расчетно-кассовый центр» нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Еще одной причиной стал размер капитала организации, который был ниже минимального значения в 90 млн рублей.

Лицензия НКО «21 Век» была отозвана по аналогичной причине касательно минимального уровня капитала. Также организация не нарастила собственные средства до необходимой величины, установленной федеральным законом о банковской деятельности.

В двух НКО будут действовать временные администрации, организации не являются участниками системы страхования вкладов.

По последним данным Банка России, по величине активов НКО «21 Век» занимала 463-е место в банковской системе, «Частный расчетно-кассовый центр» — 464-е место.

Напомним, в начале июля глава правления уфимского «Роскомснаббанка» оспорил отзыв лицензии Центробанком.