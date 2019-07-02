Глава правления «Роскомснаббанка» оспорил отзыв лицензии Центробанком

Арбитражный суд Москвы 22 июля начнет рассматривать иск председателя правления «Роскомснаббанка» Флюра Галлямова к Центробанку России.

Он требует признать незаконным «приказ Банка России от 07.03.2019 года №ОД-474 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации», следует из определения суда.

Иск к ЦБ был подан 1 апреля.

Напомним, Банк России отозвал лицензию «Роскомснаббанка» в марте. Причиной стал ряд нарушений, в том числе действия, которые регулятор счел похожими на создание «финансовой пирамиды».

21 мая стало известно, что превышение обязательств над активами («дыра») уфимского «Роскомснаббанка» выросло до 18,7 млрд рублей.