Глава правления «Роскомснаббанка» оспорил отзыв лицензии Центробанком
Арбитражный суд Москвы 22 июля начнет рассматривать иск председателя правления «Роскомснаббанка» Флюра Галлямова к Центробанку России.
Он требует признать незаконным «приказ Банка России от 07.03.2019 года №ОД-474 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации», следует из определения суда.
Иск к ЦБ был подан 1 апреля.
Напомним, Банк России отозвал лицензию «Роскомснаббанка» в марте. Причиной стал ряд нарушений, в том числе действия, которые регулятор счел похожими на создание «финансовой пирамиды».
21 мая стало известно, что превышение обязательств над активами («дыра») уфимского «Роскомснаббанка» выросло до 18,7 млрд рублей.ЭкономикаБанки Башкортостан
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