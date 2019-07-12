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50 автобусов, выпущенных НЕФАЗом, передали в лизинг для Ростова-на-Дону

00:36, 12.07.2019
50 автобусов, выпущенных НЕФАЗом, передали в лизинг для Ростова-на-Дону
Фото: kamaz.ru

50 городских автобусов производства ПАО «НЕФАЗ» (входит в КАМАЗ) прибыли в Ростовскую область, пополнив автопарк «ТрансЭкспорт». Они будут работать на линиях городских маршрутов в Ростове-на-Дону.

Сделка с «ТрансЭкспорт» заключена по программе «Лизинг от производителя». Приобретенные низкопольные автобусы оснащены газовым двигателем. Поставщиком техники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «ГРИФОН», сообщается на официальном портале КАМАЗа.

ПромышленностьЭкономикаОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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