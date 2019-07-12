50 автобусов, выпущенных НЕФАЗом, передали в лизинг для Ростова-на-Дону

50 городских автобусов производства ПАО «НЕФАЗ» (входит в КАМАЗ) прибыли в Ростовскую область, пополнив автопарк «ТрансЭкспорт». Они будут работать на линиях городских маршрутов в Ростове-на-Дону.

Сделка с «ТрансЭкспорт» заключена по программе «Лизинг от производителя». Приобретенные низкопольные автобусы оснащены газовым двигателем. Поставщиком техники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «ГРИФОН», сообщается на официальном портале КАМАЗа.