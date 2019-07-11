Суды арестовали имущество Абызова на более чем 20 млрд рублей

У экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество и денежные средства на общую сумму более чем 20,6 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании суда, где рассматривается ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих бывшему чиновнику.

Адвокат Сергей Дрозда отметил, что эта сумма в разы превышает ущерб по делу Абызова.

По словам самого бывшего министра, он недоумевает по поводу произвола следственных органов.

«Сейчас мы имеем арестованное имущество и средств на 20 млрд рублей. Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать что угодно. Следственные органы это и делают», — цитирует его ТАСС.



Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на счета Абызова. Под арестом оказались 121,7 млн евро, что эквивалентно 8,7 млрд рублей.

В конце мая суд продлил до 25 июля арест Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.