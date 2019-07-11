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Происшествия

Под Нижним Новгородом в ДТП с фурой погибли четыре человека

23:22, 11.07.2019
Под Нижним Новгородом в ДТП с фурой погибли четыре человека
Фото: realnoevremya.ru

В Нижегородской области при столкновении с фурой погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля.

ДТП произошло около 21.30 в Навашинском районе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справился с управлением, в результате столкнулся с фурой. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее под Екатеринбургом произошло ДТП. Пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, погибли три человека.

Происшествия
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