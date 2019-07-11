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«ВКонтакте» удалила из группы MDK картинку, оскорбляющую госсимволы РФ

21:36, 11.07.2019
«ВКонтакте» удалила из группы MDK картинку, оскорбляющую госсимволы РФ
Фото: pixabay.com

По запросу Роскомнадзора социальная сеть «ВКонтакте» удалила из сообщества MDK комментарий, который оскорблял государственные символы России.

В пресс-службе соцсети подчеркнули, что «изображение удалено по требованию Роскомнадзора», сообщает ТАСС. Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал соцсеть ограничить доступ к одному из комментариев пользователей. Комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи «Конституция РФ».

ТехнологииТелекоммуникацииОбществоВласть
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