«ВКонтакте» удалила из группы MDK картинку, оскорбляющую госсимволы РФ
По запросу Роскомнадзора социальная сеть «ВКонтакте» удалила из сообщества MDK комментарий, который оскорблял государственные символы России.
В пресс-службе соцсети подчеркнули, что «изображение удалено по требованию Роскомнадзора», сообщает ТАСС. Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал соцсеть ограничить доступ к одному из комментариев пользователей. Комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи «Конституция РФ».ТехнологииТелекоммуникацииОбществоВласть
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