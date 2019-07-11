В сентябре в Татарстане планируют открыть завод по переработке автопокрышек

В сентябре в Менделеевске запланировано открытие завода по производству вторичного каучука из старых автопокрышек.

Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров на Международной промышленной выставке «Иннопром» предложил построить сеть подобных заводов. Он заявил, что уже есть экологический проект открытия 25 предприятий в России. Первые три завода уже представлены в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Ростове-на-Дону. Следующее предприятие появится в Татарстане.

— Все оборудование изготовлено, ожидается открытие в сентябре. Об остальных планах я пока говорить не буду, ведутся переговоры примерно с 20 субъектами РФ, — заявил Майоров. Об этом сообщает ТАСС.