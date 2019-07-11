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В Грузии назвали сумму ущерба в случае введения Россией санкций

18:48, 11.07.2019
В Грузии назвали сумму ущерба в случае введения Россией санкций
Фото: pixabay.com

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что если Россия введет эмбарго в отношении страны, то Грузия потеряет 4 млрд лари (около $1,5 млрд).

«В первую очередь это $750 млн от туристов, которые мы планировали получить до конца года. Около $600 млн — это денежные переводы, которые поступили в прошлом году, и такая же сумма ожидалась в текущем году. Также это наш экспорт вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды, которые в течение года достигают более $300 млн», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии в связи с «антироссийскими провокациями» и внести соответствующие предложения президенту РФ. Однако Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

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