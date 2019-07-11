В Татарстане возбудили уголовное дело о «мертвых душах» в образовательном учреждении

В Лаишевском районе Татарстана по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о «мертвых душах» в образовательном учреждении, название которого не уточняется.

Проверка выявила наличие там семи «мертвых душ». Общая сумма выплаченных бюджетных средств за 2014-2017 гг. составила почти 1,5 млн рублей. Кроме того, с сентября 2017-го по апрель 2018 г. сотрудник учреждения незаконно получил 88 тыс. рублей заработной платы за преподавательскую деятельность, которую он фактически не осуществлял, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Ранее сообщалось, что в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях Татарстана пройдут проверки прокуратуры. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали многочисленные жалобы жителей на нарушение прав детей на доступное дошкольное образование при организации приема учащихся в первый и десятый классы.