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Внешний долг России за полгода вырос на $27 млрд

17:08, 11.07.2019
Внешний долг России за полгода вырос на $27 млрд
Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2019 года внешний долг России составил $482,4 млрд. Это на $27,7 млрд больше по сравнению с показателем на начало года.

По данным Центробанка, значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг и увеличение задолженности по начисленным, но невыплаченным дивидендам. При этом последнее обстоятельство носит сезонный характер.

Напомним, что по итогам I квартала 2019 года внешний долг России составлял примерно $468,85 млрд, что на 3,1% больше показателя на начало года.

Экономика
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