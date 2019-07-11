CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил отстранение вице-премьера РФ Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Таким образом была удовлетворена апелляция политика, говорится в соответствующем решении CAS.



Напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Мутко от посещения Олимпийских игр, обвинив его в причастности к махинациям с допингом во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. В том же месяце Мутко объявил о приостановлении своей деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС) для того, чтобы оспорить решение МОК.