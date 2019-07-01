«Рубин» представил новый логотип

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте представил новый логотип. Клуб выделил основные изменения лого и с чем они связаны:

— Изменен наклон головы Зиланта. Он готов реально оценить ситуацию, своего соперника, выстроить отношения и стратегию. Он более «боеспособен», надежно защищает свои завоевания — его корона не падает с головы. Добавлена линия выступающего лба, изменен глаз. Взгляд стал осмысленным, дерзким, но вместе с тем полным достоинства и внутренней силы.

— Форма головы Зиланта теперь более вытянутая, челюсти стали длиннее, что усилило «схожесть» с драконом — мистическим существом, наделенным многими достоинствами. Приоткрытая пасть выглядит более убедительно, и в пламени теперь видится не проявление агрессии, а акт демонстрации уверенной силы.

— Очень важное отличие нового изображения — его нижняя часть, «туловище дракона», вписана в круг и теперь точно напоминает футбольный мяч времен создания Клуба (1958 год). Благодаря чему Зилант из грузного и неповоротливого превратился в легкого, мобильного, энергичного. Такой дракон способен к стремительной и результативной атаке.

— Изменения коснулись крыльев и хвоста Зиланта. Линия крыльев чуть удлинилась, что добавило им силы. Дракон стал еще более динамичным, легким на подъем, способным к «дальним» полетам.



— Фирменный шрифт «РУБИН» стал более лаконичным, плавным, стабильным — исчезли лишние изломы. Он лучше согласуется с линиями Зиланта. Шрифт хорошо узнаваем, его легко можно будет использовать отдельно от щита. Наклонное начертание «РУБИН» предназначено для автономного использования на предметах клубной атрибутики (шарфах, бейсболках, сумках и пр.).



— Теперь, независимо от того, используется ли логотип на светлом фоне или на темном фоне с подложкой, Зилант всегда будет белым. Белый — это чистота, позитив, свет. Белый свет также является воплощением полноты, он заключает в себе все многообразие спектра цветов. Кроме того, белый цвет, как символ чистоты, говорит о важности соблюдения принципов честного и порядочного поведения, как на поле сражения, так и за его пределами.

— Рубиновый цвет логотипа — основной и (не считая белого) единственный. Цвет продиктован самим названием Клуба — «РУБИН». Цвет «РУБИНА» должен быть рубиновым.

— Еще один традиционный для клуба цвет, зеленый, будет присутствовать в элементах фирменного стиля. Немного изменился оттенок — стал более холодным, зрелым. Немного усилилась насыщенность. Этот «зеленый» обязательно будет использоваться в форме игроков, в клубной атрибутике, в сувенирной продукции и рекламе, — сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что последний раз логотип клуба менялся летом 2016 года.