Следком в Татарстане занялся делом «раба полицейских»

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении жителя Нурлата Идриса Садыкова, который ранее в СМИ заявил о неделях рабства у братьев-полицейских. Лишь когда сестра Садыкова обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину отпустили.

Дело возбуждено в Следкоме в отношении неустановленных лиц.

Юридическую поддержку потерпевшему оказывает организация «Зона права». По версии Идриса Садыкова, в мае 2019 года двое полицейских (братья) увезли его в Аксубаевский район республики, где заставляли работать на ферме их отца и били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком.

В МВД по РТ эту историю пока не комментируют, ссылаясь на то, что служебная проверка еще не завершена.