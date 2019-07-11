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В Башкирии уволены чиновники за фальсификацию ЕГЭ

12:16, 11.07.2019
В Башкирии уволены чиновники за фальсификацию ЕГЭ
Фото: из открытого источника

Глава Балтачевского района Башкирии Ильгиз Субушев рассказал, что два чиновника районного отдела образования были уволены после проведения ЕГЭ. Из заподозрили в фальсификации результатов экзамена.

Это произошло после того, как на недавнем оперативном совещании врио главы Башкортостана Радий Хабиров рассказал о нарушениях во время экзаменов в районе. Итоги были аннулированы и 16 школьников не получили аттестаты, рассказывало «Реальное время». Тогда же Хабиров попросил главу района найти виновников инцидента и распрощаться с ними. Как оказалось, школьники использовали во время экзаменов сотовые и шпаргалки.

Комментируя ситуацию, и.о. министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин пояснил, что балтачевские выпускники смогут воспользоваться своим правом на пересдачу ЕГЭ осенью.

ОбществоОбразование Башкортостан
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