В Балтачевском районе Башкирии 16 выпускников не получили аттестаты
На очередном оперативном совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил о попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе республики.
По словам Хабирова, это была попытка создать неравные условия для детей. В результате 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
— Я уверен, что среди них были дети, которые старались, но в результате лишились возможности поступить в вузы. И теперь им предстоит пересдача экзаменов в сентябре. Насколько я помню, в прошлом году у нас в республике не сдали ЕГЭ 24 выпускника, в этом — 16 человек. Не знаю, о чем думали их родители, если они в этом деле были задействованы.
По словам врио главы Башкортостана, «республика теперь «прозвенит» на всю страну». «Наша республика считается респектабельной, и наши выпускники пользуются авторитетом, поскольку большинство из них добросовестно учатся. Теперь эта история накладывает пятно и на них», — отметил Радий Хабиров.
Врио главы предложил организовать специальную комиссию по расследованию данного инцидента. Обратившись к главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву, он попросил «не церемониться» с теми, кто создал такую ситуацию.
— С этими людьми надо, не задумываясь, прощаться, раз у них хватает дурости такое совершать, — сказал Радий Хабиров, — у нас нужны монтажники, грузчики, вот пусть идут туда и работают. Если выясниться, что в данной фальсификации участвовали ваши коллеги по администрации, тогда надо будет рассмотреть вопрос на предмет уголовного преступления. Если этим занимались муниципальные служащие, они должны быть наказаны по всей строгости.ОбществоВласть Башкортостан
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