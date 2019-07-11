Курс доллара заметно снизился после заявлений главы ФРС США

Курс доллара существенно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок.

К вечеру курс евро к доллару увеличился до 1,1253 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США) уменьшился на 0,34%, о чем свидетельствуют данные торгов.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о беспокойстве из-за неопределенности вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики.