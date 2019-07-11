В Татарстане ожидают дожди с грозой и 25°С

11 июля синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность.

Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. При грозе возможен порывистый ветер до 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето».

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!» — написал он в Instagram под роликом по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй» («Вкусное лето»).

