В России будут увольнять руководство госкомпаний за невыполнение KPI

Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. По результатам этого будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров.



Соответствующее распоряжение главы министерства обяжет Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних обществах.

Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее Министерство финансов РФ предложило внедрить для руководителей госкомпаний новый ключевой показатель эффективности (KPI). Он будет звучать как «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций».