В России предложили ввести новый KPI для госкомпаний

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Министерство финансов РФ предложило внедрить для руководителей стратегических акционерных обществ новый ключевой показатель эффективности (KPI). Он будет звучать как «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций».

После введения нового KPI руководители госкомпаний не должны допускать потери средств в банках. Удельный вес нового показателя для топ-менеджеров в их персональном наборе показателей эффективности составит 10%, пишет «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердит как минимум 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и госкомпаний в ближайшие 3 года.