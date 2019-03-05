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В России предложили ввести новый KPI для госкомпаний

22:53, 05.03.2019
В России предложили ввести новый KPI для госкомпаний
Фото: Олег Тихонов

Министерство финансов РФ предложило внедрить для руководителей стратегических акционерных обществ новый ключевой показатель эффективности (KPI). Он будет звучать как «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций».

После введения нового KPI руководители госкомпаний не должны допускать потери средств в банках. Удельный вес нового показателя для топ-менеджеров в их персональном наборе показателей эффективности составит 10%, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердит как минимум 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и госкомпаний в ближайшие 3 года.

Экономика
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