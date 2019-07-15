Прогрессивную агротехнику представит компания МК ТАРОС на семинаре в Муслюмовском районе Татарстана

Фото: предоставлено ООО «МК «ТАРОС»

ООО МК ТАРОС завтра, 16 июля, проведет семинар на тему: «Эффективные приемы возделывания и ухода за посевами сельскохозяйственных культур в системе No-Till*». Мероприятие (6+) пройдет в селе Октябрь Муслюмовского района с 9 утра до 15 часов дня.

После приветственного слова главы Муслюмовского района Рамиля Муллина и других почетных лиц состоится обход демонстративных площадок яровой и озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, сои, гороха, люпина, рапса, подсолнечника по системам Clearfield*, «Экспрессан» и традиционной технологии ухода за посевами, выращиваемыми по системе No-Till.

После состоится посещение экспозиции сельскохозяйственной техники, где в процессе работы в поле будут продемонстрированы возможности самоходного опрыскивателя SP-275, также будут представлены комбайн TORUM 750 и трактор VERSATILE 460 компании ТАРОС.

На сегодняшний день TORUM 750 — один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов. Эта мощная машина способна за один сезон убрать свыше 2 000 га различных культур, обмолачивая от 40 тонн зерна в час, то есть свыше 300 тонн за восьмичасовую смену.

Серия D2 Versatile 460 — универсальный полноприводный трактор от Ростсельмаш был разработан для повышения рентабельности при выполнении энергоемких сельскохозяйственных операций. Стандартно поставляемый универсальный трактор серии D2 Versatile 460 имеет необходимую комплектацию для работы в поле, которая была разработана с учетом предпочтений аграриев. Трактор D2 специально был разработан для тяжелых условий эксплуатации с использованием самых передовых технологий в отрасли.

*No-Till — без вспашки, нулевая обработка

*Clearfield — интенсивная технология возделывания





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