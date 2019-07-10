«Татнефть» и «Казмунайгаз» будут проводить совместные геологоразведочные работы

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» (казахстанская национальная нефтяная компания) Алик Айдарбаев подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями. На подписании присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

Документ предполагает сотрудничество в области анализа, геологического изучения и проведения совместных геологоразведочных работ, оказания консультационных услуг и технической поддержки при реализации проектов по нефтепереработке, нефтехимии и газохимии, организации совместных научных и проектных работ в области нефтедобычи и разработки месторождений и т. д., сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее стало известно, что ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.