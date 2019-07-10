«Почта России» выпустила конверты с портретом убитого боевиками полицейского из Дагестана

Фото: скриншот видео

Презентация конверта, изготовленного в память Героя России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане, состоялась в Центральном отделении почтовой связи Махачкалы в среду, 10 июля.

На конверте в цвете изображена фотография Нурбагандова, его звание, годы жизни и медаль. Всего «Почта России» выпустила 300 тысяч экземпляров, они будут поступать в почтовые отделения по всей России.

«Наша земля славится своими героями, своим трудом, боевой славой. И эти ребята не смогли поступить по-другому», — цитирует отца Нурбагандова РИА «Дагестан».

Кроме того, также был изготовлен специальный штемпель с инициалами Героя России и фразой «Работайте, братья».

Напомним, президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полицейскому Магомеду Нурбагандову, который был застрелен боевиками. Кадры преступления были обнаружены на телефоне одного из убитых террористов.

На записи один из боевиков требует от полицейского призвать своих коллег увольняться из органов. Однако Нурбагандов произносит: «Работайте, братья!», после чего боевики убивают его.