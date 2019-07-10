ФСБ пришла с обысками в правительство Якутии

В правительстве Якутии проводят обыск сотрудники регионального Управления ФСБ. Обыск связан с делом о взяточничестве в Управлении автодорог республики.

«Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении Управления автодорог Якутии, возбужденного в мае этого года», — передает ТАСС слова источника.

В пресс-службе УФСБ рассказали, что оперативники заинтересовались кабинетом первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Также следственные действия проводятся в Министерстве транспорта республики.

Колодезников с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве в частности курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.