Стали известны подробности воскресного пожара в зеленодольских «Полукамушках»

Накануне в Зеленодольске произошел очередной пожар в районе «Полукамушки». Огонь охватил один из аварийных домов.

Сообщение о возгорании поступило в 15.32, передает «Зеленодольская правда». К прибытию пожарных подразделений огнем были охвачены бревенчатый второй этаж, кровля дома и пристроенная деревянная веранда.

По свидетельствам очевидцев, огонь распространился именно с веранды. Общая площадь пожара составила 184 кв. метра. На ликвидацию происшествия были привлечены 7 единиц техники и 29 человек личного состава подразделений Зеленодольского гарнизона.

В результате происшествия никто не пострадал.

Издание отмечает, что с начала 2019 года в расселенных домах Зеленодольска зарегистрировано уже 33 пожара. Один из последних зафиксирован в конце мая.