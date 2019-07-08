Компания из Турции займется строительством грузового терминала в аэропорту Казани
Между турецкой компанией Kozuva Group и агентством инвестиционного развития Татарстана подписано соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Казани.
Подписание состоялось на X Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в рамках российско-турецкого промышленного форума. Об этом сообщается на официальном портале Минпромторга РФ.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.
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