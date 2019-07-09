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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане записала видеообращение после падения ребенка с 16-го этажа

16:15, 09.07.2019
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане записала видеообращение после падения ребенка с 16-го этажа
Фото: gossov.tatarstan.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина записала обращение к родителям по поводу падения из окон детей.

По ее словам, 3 июля в Набережных Челнах с балкона 16-го этажа выпал шестилетний мальчик и погиб. Всего с начала года в республике из окон выпало более 20 детей до семи лет, двое из них погибли. Видео опубликовано в аккаунте в Facebook «Республика Татарстан».

Удачина перечислила несколько правил, чтобы избежать выпадения детей из окон. Так, нельзя оставлять детей без присмотра, нужно поставить ограничители на окна, демонтировать оконные ручки. Также не стоит рассчитывать на москитные сетки.

ОбществоВласть Татарстан
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