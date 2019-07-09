Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Также инвалиды смогут регистрировать автомобили с правом на бесплатную парковку на специальных местах, вне зависимости от региона РФ, через заявление на портале госуслуг.

Документ коснется более 11 млн россиян с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами. По мнению авторов законопроекта, следует увеличить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.