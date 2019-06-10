В Госдуме РФ предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами.

По мнению авторов законопроекта, следует увеличить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.



В документе отмечается, что с 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей и ее индексация указом не предусмотрена.



Предполагается, что финансирование расходов, связанных с реализацией данной инициативы, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передает «РИА Новости».

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России может появиться вид соцстрахования, который позволит финансировать уход за инвалидами и пожилыми.

