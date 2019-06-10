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В Госдуме РФ предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

09:28, 10.06.2019 2
В Госдуме РФ предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Фото: pxhere.com

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами.

По мнению авторов законопроекта, следует увеличить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

В документе отмечается, что с 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей и ее индексация указом не предусмотрена.

Предполагается, что финансирование расходов, связанных с реализацией данной инициативы, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передает «РИА Новости».

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России может появиться вид соцстрахования, который позволит финансировать уход за инвалидами и пожилыми.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:26
    Давно надо было повысить. Уход за инвалидом это огромный труд и оценка его в 1200 руб это просто плевок. Знаю людей, которые ушли с работы, для того чтобы ухаживать за родственниками инвалидами, тем самым сняв с государства эту заботу.
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  • Анонимно 10:49
    25 000 сделать надо. это же так тяжело.
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