В Кремле заявили, что силовики должны вернуть доверие за счет хорошей работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса «Левада-центра» о том, что большинство россиян считают фальсификацию дел в полиции обычной практикой.

По его словам, правоохранительные органы должны вернуть доверие россиян собственной работой. При этом он признал, что в работе правоохранителей имеют место «отдельные случаи, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми», пишет ТАСС.

Напомним, согласно исследованию «Левада-центра», две трети жителей России (66%) убеждены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел сотрудниками полиции — это обычная практика. Еще 18% респондентов заявили, что подобные случаи происходят крайне редко и носят единичный характер, 16% граждан затруднились ответить.