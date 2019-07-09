«Левада-центр»: большинство россиян считают обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Две трети жителей России (66%) убеждены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел сотрудниками полиции — это обычная практика. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно исследованию, 18% респондентов заявили, что подобные случаи происходят крайне редко и носят единичный характер, 16% граждан затруднились ответить.

Причиной фальсификации уголовных дел россияне называют корпоративные интересы или заказ со стороны, пишет РБК.

Опрос был проведен в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 56% жителей страны знают об этом инциденте, 85% слышали о стихийных протестах и пикетах в защиту корреспондента.

Напомним, задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности вины журналиста, его отпустили на свободу.



