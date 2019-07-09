Сутормин рассказал, почему перешел из «Рубина» в «Зенит» через неделю после переезда в Казань

Фото: ФК "Зенит"

Футболист Алексей Сутормин, совершивший двойной переход за одну неделю — из «Оренбурга» в «Рубин», а потом — в петербургский «Зенит», дал первое интервью после переезда в Петербург.

По словам игрока, в казанский «Рубин» он перешел из-за неопределенности в карьере, но затем узнал, что «Зенит» «по-настоящему заинтересован» в нем.

«Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть», — сказал Сутормин в интервью официальному сайту «Зенита».

Алексей Сутормин 8 июля заключил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Петербургский клуб заплатил «Рубину» компенсацию за игрока.

«Спасибо за прекрасную неделю», — написал Сутормин в комментариях на официальном аккаунте «Рубина» в Instagram.

В сезоне 2018/2019 полузащитник провел за «Оренбург» 29 матчей в чемпионате России и забил 8 мячей.