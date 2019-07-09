МЧС Башкирии предупредило о дожде и сильном ветре

ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан сообщило, что с 20.00 9 июля до 20.00 часов 10 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в указанное время местами возможны небольшие кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, грозы. Локально ожидаются ливни град. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем шквалистое усиление ветра до 17—22 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14, +19°, днем — +25, +30°, по юго-востоку — до +35°. На отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее, сообщает МЧС по РБ.