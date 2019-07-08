Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» финишировал вторым на этапе ралли «Шелковый путь»

Второе место занял экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова в рамках второго этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Россиянин проехал спецучасток от Байкальска до Улан-Удэ длиной 212 км за 2 часа 33 минуты 12 секунд. Победил на этапа представитель Белоруссии Сергей Вязович (МАЗ) с показателем в 2 часа 29 минут 42 секунды. Тройку замыкает голландец Мартен ван ден Бринк («Рено», +6,25).

«Были узкие места с кустарниками, сбрасывали скорость, чтобы не разбить лобовое стекло и зеркала. Приходилось пробираться сквозь дебри. Трасса хорошая и убойная», — цитирует Каргинова «РИА Новости».

Второй этап ралли шел по маршруту Байкальск — Улан-Удэ. Спортивный маршрут гонки составляет 3 500 километров. Финиш ралли пройдет 16 июля в китайском Дуньхуане.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал дисквалификацию экипажа Каргинова на январском «Дакаре».