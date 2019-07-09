Хабиров рассказал, с чем ассоциируется в мире Башкирия

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поделился своим мнением, с чем в мире ассоциируется Башкирия. Пост политика опубликован на его странице в Facebook.

В рамках проведения Международных детских игр в Уфе руководитель региона отметил, что «спорт с каждым днем играет все более важную роль в жизни современного человека».

«Статистику не обманешь — Башкирию в мире знают по энергетике, а также по названиям двух самых популярных в республике спортивных клубов [футбольный клуб «Уфа» и хоккейная команда «Салават Юлаев»]», — написал Хабиров.

Он также подчеркнул, что все больше людей в регионе «предпочитают занятия спортом другим, менее полезным занятиям».

Напомним, ранее Хабиров заявил, что пытается ввести в Башкирии новую культуру вождения для автомобилистов.